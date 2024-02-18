البنك الدولي: 32 منحة لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في الأردن

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، إنه يواصل استكمال برامجه للعام الحالي في الأردن، من خلال الخدمات الاستشارية، والتحليلات المُصممة لتوفير تشخيصات اقتصادية واجتماعية مهمة قائمة على الأدلة، والتي تكون بمثابة منفعة عامة، حيث قام بتمويل 32 منحة لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في الأردن من خلال محفظة المشروعات النشطة التي يديرها.

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وأضاف البنك في آخر التقارير التي أصدرها، واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن البرامج المستكملة تتضمن التحديثات الاقتصادية نصف سنوية، والتي كان آخرها التحديث الاقتصادي للأردن خريف 2023، وكذلك العمل المناخي بما في ذلك تقرير المناخ والتنمية في الأردن.



وأشار إلى أنه يدير الصندوق الاستئماني للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن بقيمة (72.8 مليون دولار ) والذي يتضمن مساهمات من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وكندا، والمانيا، والنرويج، وهولندا.



وأكد أن محفظة المشروعات تشمل برامج تدعم الاستثمارات التحفيزية للشباب وفرص العمل، والتعليم، والقدرة على الصمود الزراعي، وكفاءة قطاع المياه، والدعم النقدي للأشخاص الأشد فقرا والأكثر احتياجا وغيرها .



وبين أنه وسع محفظة البرامج الخاصة في الأردن لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لتعزيز العمل المناخي والقدرة على الصمود، وتعزيز استجابته في مواجهة فيروس كورونا والتعافي منه.



وتاليا مشروعات البنك الدولي النشطة في الأردن:





