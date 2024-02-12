الإثنين 12-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ديون واقتراض قياسي.. إسرائيل تستعد لدفع ثمن حرب غزة

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الإثنين، 12-02-2024 08:53 ص

ديون واقتراض قياسي.. إسرائيل تستعد لدفع ثمن حرب غزة

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبرغ" أنه يتعين على "إسرائيل" بيع كمية قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها على غزة، وفقا لما نقلته عن عدد من المسؤولين في وزارة المالية بحكومة الاحتلال. 

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وبينت الوكالة، أنه أصبحت المهمة أكثر تعقيدا عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق، يوم الجمعة الماضية. 


وقال مسؤولون ماليون، إنه من المرجح أن تعتمد حكومة الاحتلال بشكل كبير على أسواق "ديون الشيكل" لأنها تزيد من إصدارها، وهي مستعدة لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.

وقالت وكالة موديز عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على "اسرائيل" وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، سيكون عبء ديون إسرائيل أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الحرب".


ومع تزايد التكاليف المالية، فإن "إسرائيل" تسير في طريقها لأحد أكبر عجز في الميزانية في هذا القرن.

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