الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

الملك: الأردن يقف شامخا بهامات شعبه وجيشه مدافعا عن حدوده وسيادته

رسالة مؤثرة من "أم الإمارات" في عيد الأم

رئيس الوزراء العراقي في أنقرة

بمناسبة رمضان وعيد الام.. الامن يُعلن عن إجراءات جديدة لزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح

الزعبي: 20% انخفاض مبيعات الكهربائيات في يوم الأم

الأردن يحدد مكان ووقت تحري هلال شهر رمضان

‎الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

وزير النقل: تتبع المركبات الحكومية وفّر على الخزينة أكثر من 4.2 مليون دينار

بمناسبة رمضان.. بن زايد يأمر بالإفراج عن 1025 سجينا

 
الثلاثاء، 21-03-2023 01:38 م

البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد سوريا بـ 5.5 % في 2023

1073154651_0_0_1280_853_1920x0_80_0_0_fdb06ef9351c4280d5d2f2cfa6a74162


الوكيل الإخباري - حذّر البنك الدولي من أنّ الزلزال المدمّر الذي ضرب شمال سوريا بقوّة 7.8 درجات وأعقبته هزّات ارتدادية عنيفة ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد السوري، متوقّعاً أن ينكمش إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 5.5 % هذا العام.

اضافة اعلان


وقال البنك الدولي في تقرير إنّه من المتوقّع أن "يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلّي بمقدار 2.3 نقطة مئوية" في سوريا، مشيراً إلى أنّ النمو الاقتصادي قد يشهد "مزيداً من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار".


وأضاف التقرير أنّ "الانكماش الإضافي يعود في الدرجة الأولى إلى تدمير رأس المال المادّي وتعطّل النشاط التجاري".


ومن بين العناصر التي يمكن أن تفاقم التداعيات على الاقتصاد، لفت التقرير إلى "محدودية الموارد العامّة، وضعف الاستثمارات الخاصّة، وقلّة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضرّرة".


وشدّد التقرير على أنّ المنطقة المتضرّرة من جرّاء الزلزال كانت أصلاً منهكة من جرّاء الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد في العام 2011. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
1679394552773

السوق القطري يستقبل كميات كبيرة من الخضراوات الأردنية استعداداً لرمضان

2145476-928816502

الدولار يلتقط الأنفاس مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

e697c189-616d52e34236041308686ed6

تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا

64194cd84c59b718b4695e8f

انهيار بنك أمريكي جديد

gold_2_800x533_L_1411976874

الذهب عالمياً يهبط قبل كلمة الفيدرالي

15e7a8c437c7b8f78599bc3c1c6583be

زيادة مؤشرات الأسهم الأميركية 450 نقطة

أخبار متعلقة
22

السعودية: لا عائق لعودة الاستثمارات مع إيران

4

شروط من البنك الدولي لتمويل ايصال الكهرباء من الأردن إلى لبنان

09b0b2bc-56456

5 مليارات دولار قيمة أضرار زلزال سوريا

58637_1_1630764941

لبنان يقترب من تنفيذ شروط البنك الدولي تمهيدا لاستجرار كهرباء الأردن وغاز مصر

f6a70eeb-البنك-الدولي

من هو المرشح لقيادة البنك الدولي في الفترة القادمة ؟

63fb19a84c59b771c72719af

الليرة السورية تواصل الهبوط .. 7100 ليرة تساوي دولار واحد