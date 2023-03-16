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الخميس، 16-03-2023 12:08 م

السعودية: لا عائق لعودة الاستثمارات مع إيران

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الوكيل الإخباري - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الاستثمارات السعودية قد تدخل إيران "سريعاً جداً" بعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية.

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وأضاف خلال مؤتمر القطاع المالي في الرياض: "توجد فرص كثيرة للاستثمارات السعودية في إيران. لا نرى عوائق ما دام سيجري احترام شروط أي اتفاق".


وفي أعقاب محادثات استضافتها الصين اتفقت إيران والسعودية الجمعة الماضية على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين بعد سنوات من القطيعة.


وقال الجدعان : "الاستقرار في المنطقة مهم جداً للعالم ولدول المنطقة ونقول دوماً إن إيران جارتنا ولا مصلحة لنا في الصراع مع جيراننا إذا كانوا على استعداد للتعاون".


وعرّضت القطيعة بين البلدين الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر وساعد في تأجيج الصراعات الإقليمية بما في ذلك في اليمن وسوريا ولبنان. ( وكالات )


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