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الأحد، 05-03-2023 09:27 ص

5 مليارات دولار قيمة أضرار زلزال سوريا

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الوكيل الإخباري - قدر تقرير للأضرار في سوريا أصدره البنك الدولي أن زلزالي 6 شباط اللذين ضربا تركيا وسوريا، تسببا بأضرار مادية مباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.

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كما قدّر التقرير القيمة الحالية للرصيد الرأسمالي المتضرر والمُدمّر بحوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي. 


وقد شملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات، يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.

 

ويقدم تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE) تقديراً واسع النطاق وأولياً للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني، من خلال منهجية مكتبية عن بعد، وباستخدام مزيج من نماذج الأضرار الناجمة عن الزلازل، ونماذج الأخطار الثانوية للفيضانات، بالإضافة إلى تقدير قيمة الرصيد الرأسمالي لمختلف الأصول والقطاعات.


ونظراً لدرجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أميركي.

 

ويخلص التقرير إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45 % من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37 % أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11 % أو 549 مليون دولار).

 

وقد تسبب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 شباط بأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً. ( وكالات )

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