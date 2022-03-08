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الثلاثاء، 08-03-2022 09:36 ص

البنك الدولي يوافق على مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 723 مليون دولار

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الوكيل الإخباري -أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق الاثنين على تقديم مساعدة إضافية فورية لأوكرانيا أُطلق عليها اسم "تمويل التعافي من حالة الطوارئ الاقتصادية في أوكرانيا" أو "أوكرانيا الحرّة" ستحصل بموجبها كييف في الحال على مبلغ 489 مليون دولار.

وكانت المؤسسة المالية الدولية ومقرّها في واشنطن، أعلنت في الأول من آذار/مارس الجاري أنّها تحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها في الحال.

والاثنين، قال البنك الدولي في بيان، إنّ مجلس إدارته وافق على هذه المساعدة الطارئة ورفع قيمة المبلغ الذي يمكن لكييف الاستفادة منه فوراً من 350 مليون دولار إلى 489 مليون دولار، وفقا لفرانس برس.

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