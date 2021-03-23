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الثلاثاء، 23-03-2021 10:08 ص

البنك المركزي العراقي يعلن عن أوراق نقدية مقاومة لكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي العراقي عن إضافة خاصية جديدة لحماية الأوراق النقدية من البكتيريا والفيروسات ومن ضمنها سلالة فيروس كورونا.

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وقال البنك في بيان على موقعه الالكتروني إن هذه الخاصية التي سيتم طرحها قريبا إلى التداول، تتم بإضافة المبيد البيولوجي الذي طورته الشركات العالمية المتخصصة بطباعة الأوراق النقدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم يذكر البنك تلك الخاصية الحيوية أو يحدد موعد بدء تطبيقها.

يشار إلى أن البنك المركزي الصيني كان قد لجأ في فبراير من العام الماضي إلى تعقيم النقود خوفا من تسببها في نشر فيروس كورونا، على الرغم من أن علماء قالوا إن خطر نقل الفيروس من شخص لآخر من خلال استخدام الأوراق النقدية ضئيل.

ويمثل لمس العملات النقدية الملوثة خطرا في حال ملامسة الأنف أو الفم مباشرة من دون غسل اليدين بعدها.

وتشجع كثير من الدول حاليا في ظل جائحة فيروس كورونا على الاعتماد على التعاملات الإلكترونية بدلا من التعامل المباشر بالنقود.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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