البنك المركزي المصري يكشف تكاليف طباعة الجنيه بفئاته المختلفة

الوكيل الاخباري- رفع البنك المركزي المصري من حجم النقود المطبوعة خلال يناير الماضي، لتسجل 753.6 مليار جنيه، مقابل 747.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق له ومقابل 741.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق له.

اضافة اعلان

وفي تقرير صادر عنه، أوضح البنك المركزي المصري أن طباعة واصدار النقود في مصر استحوذت على 11.38% من الناتج المحلي الإجمالي في يناير الماضي، مقابل 11.29% في ديسمبر السابق، ومقارنة بـ11.19% في نوفمبر 2021، حيث طبع البنك المركزي عملة الـ200 جنيه بـ504.2 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 501.33 مليار جنيه في ديسمبر السابق له، ومقارنة بـ498.4 مليار جنيه في نوفمبر السابق له.



ووصلت تكلفة طباعة فئة الـ100 جنيه في يناير الماضي لـ202.04 مليار جنيه، مقابل 199.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق له، ومقارنة بـ 196.1 مليار جنيه في نوفمبر 2021.



في حين بلغت تكلفة طباعة فئة الـ50 جنيها نحو 292.215 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 283.34 مليار جنيه في ديسمبر السابق، ومقارنة بـ196.1 مليار جنيه في نوفمبر 2021.

روسيا اليوم