كيف يتحرك الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات العربية؟

الوكيل الاخباري- فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، عند مستويات تتراوح بين 18.48 و18.41 جنيه للشراء، و18.55 و18.51 جنيه للبيع.



في بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.



كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند مستوى 19.32 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع. أما فى البنك المركزي المصري فقد سجل صرف العملة الأوروبية مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

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