البنوك التجارية بالصين تحقق أرباحا بقيمة 176 مليار دولار أميركي

الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الصادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أعلى هيئة لتنظيم البنوك في البلاد، أن أرباح البنوك التجارية حافظت على الاستقرار في النصف الأول من العام الحالي، حيث ازدادت بنسبة 7.1 بالمئة على أساس سنوي.

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وأظهرت البيانات أنه من كانون الثاني إلى حزيران الماضي، حققت البنوك التجارية أرباحاً صافية مجمعة بـ 1.2 تريليون يوان (حوالي 176.3 مليار دولار أميركي).



وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمقرضين التجاريين 14.87 بالمئة في نهاية حزيران الماضي، بانخفاض 0.14 نقطة مئوية عن نهاية الربع الأول.



وذكرت البيانات كذلك أن نسبة القروض المتعثرة للمقرضين بلغت 1.67 بالمئة في نهاية حزيران الماضي، بانخفاض 0.02 نقطة مئوية عن نهاية آذار الماضي.



بترا