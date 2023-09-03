الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

إعلان قائمة منتخب النشامى لمواجهتي النرويج وأذربيجان - أسماء

بيان من جمعية البنوك الاردنية

لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

بلدية غرب إربد تحوسب المخططات ومواقع الترسيم

بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية حول تمديد التأشيرة للمعتمرين

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

هل ستتعرّض المملكة لموجات حارة خلال الأيام القادمة؟ .. الأرصاد تجيب

توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

 
الأحد، 03-09-2023 12:58 ص

البورصة المصرية تربح 315 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري

64f3a5584c59b758d067c577


الوكيل الاخباري- كشفت وسائل إعلام مصرية أن البورصة المصرية ربحت 315 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2023.

اضافة اعلان

 

وبحسب ما ذكر موقع "القاهرة 24"، فقد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال أول 8 أشهر من العام الميلادي الجاري 2023، وسط عمليات شراء ضخمة من قبل المؤسسات ، حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، قرابة 315 مليار جنيه خلال أول 8 شهور من العام الجاري، ليقفز من 961222 مليار جنيه في يوم 29 ديسمبر 2023 إلى 1276185 تريليون جنيه الخميس الماضي 31 أغسطس 2023.

وبين موقع "القاهرة 24" أن مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30"، ارتفع بنسبة 29.29% منذ بداية العام الجاري، ليقفز إلى مستوى متقارب لـ18874 نقطة، مع ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال جلسة الخميس الماضي.

إقرأ ايضا
444

إيرادات العراق النفطية تتجاوز 8.8 مليار دولار

image (2)

22.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية خلال آب الماضي

czoxMjE6Imh0dHBzOi8vd3d3LnR1cmtleWFsYWFuLm5ldC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8wMS9jZXlyZWstYWx0aW4tZml5YXRsYXJpLXNodXR0ZXJfMTZfOV8xNjA5OTEzNDg4XzE2XzlfMTYxMDEwNDEwNC5qcGciOw

انخفاض سعر الليرة الذهب بالأردن اليوم 3 دنانير .. تعرف على سعر البيع

64f2c184423604408c7429ce

خبير: السعودية قد تحدّ من خفض إنتاجها النفطي في أكتوبر

zH3DJ

انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب بالأردن اليوم السبت

64f2cf1b42360470211e5948

روسيا تدخل قائمة أكبر مصدري القمح إلى البرازيل

أخبار متعلقة
64cd51cf42360441ad61f16d

مصر.. البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع