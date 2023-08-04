مصر.. البورصة تربح 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

الوكيل الإخباري - ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 5.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه بنسبة نمو مقدرة بـ0.4%، وفق ما ذكر موقع "صدى البلد".



وأوضح موقع "صدى البلد" أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة خلال تعاملات الأسبوع.

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كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة، حسب "صدى البلد".

RT