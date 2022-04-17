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الأحد، 17-04-2022 12:22 م

التخليص على 10300 مركبة بالربع الأول من 2022

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن التخليص على 10300 مركبة للسوق المحلي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 11300 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

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وقال البستنجي إنه تم التخليص على 3713 مركبة محرك بنزين في نهاية الربع الأول 2022، مقارنة مع 4455 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.


وأشار الى التخليص على 2294 مركبة محرك ديزل في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 2517 مركبة لذات الفترة من 2021.


واكد أنه تم التخليص أيضا على 1295 مركبة "هايبرد" في نهاية الربع الأول 2022، مقارنة مع 3209 مركبات لذات الفترة من 2021.


وبالنسبة لمركبات "الكهرباء"، لفت الى انه تم التخليص على 3005 مركبات في نهاية الربع الأول للعام الحالي، مقارنة مع 1105 مركبات لذات الفترة من العام الماضي.


وبين البستنجي انه تم إعادة تصدير 8931 مركبة في الربع الأول 2022، مقارنة مع 9646 مركبة لذات الفترة 2021، لافتا الى ان أسباب تراجع نسبة التخليص على المركبات في الربع الأول من العام الحالي تعود الى قلة المعروض من المركبات بسبب ضعف التوريد العالمي ومشكلة الشحن العالمية، نتيجة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.


واضاف، ان تراجع نسبة التخليص على مركبات الهايبرد كان نتيجة إعادة نسبة الضريبة على تلك الفئة من المركبات بنسبة 55 بالمئة مع بداية العام الحالي، داعيا الى مراجعة القرارات التي اثرت على المناطق الحرة الأردنية بشكل عام، وقطاع المركبات على وجه التحديد، نظرا لمساهمته الجيدة في تحريك العجلة الاقتصادية والسوق المحلية.

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