خبير نفطي يُقدّر أسعار المحروقات محلياً لو لم تثبتها الحكومة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قدّر الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل أن تكون أسعار المحروقات لشهر آذار الحالي لو لم تثبتها الحكومة كما يلي: بنزين اوكتان 90 بنحو دينار واحد، أوكتان 95 دينار و 25 قرش، والديزل 835 فلساً، حسب الأسعار العالمية الحالية.وقال عقل إن الحكومة لم تعكس هذا الارتفاع العالمي على السعر المحلي، وذلك تماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنين إضافة لظروف الغلاء في العالم.واستبعد أن تعكس الحكومة الارتفاعات العالمية مرة واحدة على سعر المشتقات النفطية، وإنما بشكل متدرج.وقررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقّات النفطية خلال الأشهر الثلاثة الماضية والشهر المقبل .وتاليا أسعار المحروقات المعمول بها حالياً . المملكة