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تجارة الأردن: غير قادرين على تأمين السوق بالسلع اذا بقيت الاسعار مرتفعة

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الأحد، 20-03-2022 09:08 ص

تجارة الأردن: غير قادرين على تأمين السوق بالسلع اذا بقيت الاسعار مرتفعة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكبارتي، إن التجار غير قادرين على تأمين السوق الأردني بمختلف المواد الغذائية إذا بقيت الأسعار مرتفعة. 

وبين الكباريتي، أنه تم التوجه للحكومة بطلب رسمي من أجل تأمين تمويلات لمساعدة القطاع التجاري على الاستيراد وتوفير مصادر تمويلية قادرة على الاستيراد.

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واوضح أن الحكومة والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، يتدارسون حالياً هذا الطلب من التجار، مضيفاً أنه لا ردّ حتى الآن.

وأضاف الكباريتي أن هذا الطلب يأتي سعياً لتعزيز المخزون الاستراتيجي الأردني من المواد التموينية، في ظل الظروف الحالية، سواء تداعيات جائحة كورونا، أو الحرب الروسية على أوكرانيا. هلا اخبار

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