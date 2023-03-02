التضخم الأساسي في منطقة اليورو يسجل مستوى تاريخيا

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في منطقة اليورو، إلى أعلى مستوى في تاريخه، خلال فبراير الماضي، ما يضيف مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

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وأظهرت بيانات يوروستات، أن مؤشر التضخم الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، ارتفع إلى 5.6 % على أساس سنوي، وذلك على عكس التوقعات بأن يستقر عند نفس مستويات يناير البالغة 5.3 % .

وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين العام، فقد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال فبراير، إلى 8.5 % على أساس سنوي، مقابل 8.6 بالمئة في يناير، لكنه جاء أعلى من التقديرات التي كانت تتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 8.3 % .



وجاء هذا الانخفاض في مؤشر الأسعار العام بسبب تراجع أسعار الطاقة. ( سكاي نيوز )



