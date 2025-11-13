الجمعة 2025-11-14 01:33 ص
 

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

الخميس، 13-11-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الخميس بشكل كبير فيما استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 58.88 دولار للبرميل الواحد.

وقبيل اغلاق اليوم انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 700 نقطة اي نسبة انخفاض 1.5 بالمئة تقريبا.


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 500 نقطةـ أي نسبة انخفاض 2.3 بالمئة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) أكثر من 100 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.6 بالمئة.


بترا

 
 
