التضخم السنوي يتراجع في سلطنة عمان إلى 0.69 %

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بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.69 % على أساس سنوي بنهاية يونيو 2023 وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وجاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 2.18% جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ9.78 % والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 5.19 % والزيوت والدهون بنسبة 4.81 % .كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ3.68 % والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ2.93 %.