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الثلاثاء، 18-07-2023 01:23 م

الليرة التركية تهبط لمستوى تاريخي

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الوكيل الإخباري - تراجعت الليرة التركية أكثر من 2% مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع بأقل من المتوقع كما حدث في الاجتماع الأخير.اضافة اعلان


سجلت العملة التركية انخفاضا قياسيا عند 26.9 مقابل الدولار متراجعة عن مستوى 26.3505 الذي سجلته عند إنهاء المعاملات أمس الاثنين.

وتراجعت الليرة التركية 30% منذ بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 20% هذا الأسبوع، مما يفي بتعهده بمزيد من التشديد لكبح التضخم.

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