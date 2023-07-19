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الأربعاء، 19-07-2023 09:26 ص

التضخم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 14 شهرا

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الوكيل الإخباري - أظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم) قد انخفض بأفضل من التوقعات إلى 7.9 % في يونيو مسجلا أدنى مستوى في 14 شهرا.

توقع اقتصاديون أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يونيو سينخفض إلى 8.2 % من 8.7 % في مايو، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عامًا كان قد سجله في أكتوبر عند 11.1 % لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 %.

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في مايو الماضي، قال بنك إنجلترا إنه يتوقع أن ينخفض التضخم في يونيو إلى 7.9 %.

كما انخفض التضخم الأساسي - وهو مقياس يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس ضغوط الأسعار الأساسية - أيضًا بأكثر من المتوقع، حيث وصل إلى 6.9 % ، من 7.1 % في مايو، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عاما.

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