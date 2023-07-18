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الثلاثاء، 18-07-2023 09:40 ص

إبسوس: 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني أن ما يقارب من 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن، وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والبطالة، بالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 من كل 5 أردنيين تكاليف المعيشة والتضخم كواحدة من أكثر الأسباب إقلاقاً في الوقت الحالي، يليها البطالة مباشرة.

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ويعتقد 3 من كل 5 أردنيين أن وضعهم المالي ضعيف، ومع ذلك، يتوقع نصفهم أن يتحسن وضعهم الحالي في الأشهر الستة المقبلة، في حين أن النظرة المستقبلية كانت دائما محايدة في الغالب، فقد تغير هذا منذ الربع الماضي حيث كان لدى معظم الأردنيين إما نظرة غالبا إيجابية أو غالبا سلبية.


وارتفاع المؤشر بمقدار 3.9 نقطة بين الربع الأول والثاني من عام 2023، إلى جانب مؤشر الثقة على المستوى العالمي الذي ارتفع خلال نفس الفترة.


علاوة على ذلك، ازدادت ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي بنسبة 3.5 نقطة، وينعكس هذا في قدرتهم على توفير المال لتقاعدهم أو لتعليم أبنائهم.


ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بثقتهم في إجراء عمليات شراء كبيرة (على سبيل المثال، سيارة / منزل)، كان هناك ازدياد بسيط بنسبة 2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

 

علاوة على ذلك، سجلت زيادة بنحو 6 نقاط مئوية عندما يتعلق الأمر بمدى شعور المواطنين الأردنيين بالراحة عند شراء السلع المنزلية المعمرة.


وأكد الاستطلاع أنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على مؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري، إلا أنه لا تزال ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم هي الشاغل الأول للمواطنين الأردنيين.


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