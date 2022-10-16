التمويل الدولية تتعهد بتقديم قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني

الوكيل الاخباري - كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن مؤسسة التمويل الدولية(IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي قد تعهدت بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه).



ويضاف هذا التعهد الجديد إلى قيمة التعهدات من الدول والشركاء التنمويين التي تم الإعلان عنها في شهر آذار الماضي بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار أميركي من منح وقروض تنموية واستثمارية لدعم هذا المشروع الاستراتيجي.



وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقى في واشنطن المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة خطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها ودعم القطاع الخاص في المملكة لمساندة جهود التنمية وخلق فرص العمل أمام الشباب والمرأة، من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص الوطني.

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