التوظيف والبطالة في أمريكا يتسببان بحركة قوية للدولار والذهب

الوكيل الإخباري - صدرت بيانات التوظيف الأولي الأمريكية منذ لحظات وجاءت البيانات المنتظرة في ظل حالة من الترقب لوضع سوق العمل بعد توقعات البنك الفيدرالي بتزايد البطالة وتراجع سوق العمل خلال هذا العام.

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وسجلت بيانات ADP عن إضافة السوق الأمريكي لـ 235 ألف وظيفة في حين توقع الخبراء زيادة 150 ألف وظيفة فقط، وهو مؤشر إيجابي لحالة سوق العمل في أمريكي، ويراه البعض مؤشرًا لبيانات التوظيف الرئيسية.



وصدرت بيانات البطالة وجاءت أفضل من التوقعات حيث تلقى الاقتصاد 204 ألف طلب إعانة بطالة فيما توقع الخبراء أن يصل العدد إلى 225 ألف طلب إعانة بطالة.

ويرتفع مؤشر الدولار الآن بـ 0.35% ليسجل 104.395 مقابل سلة من العملات الأجنبية.



فيما انخفض الذهب بـ 0.55% ليسجل 1849.4 دولارًا للأوقية في تصحيح سلبي بعد صعوده القوي أمس الأربعاء.



وشهدت أسعار النفط تصحيحا إيجابيا بعد هبوطها العنيف بـ 5%، لتسجل صعودًا بـ 1.9% لعقود خام النفط ونفط برنت ليصل سعرهما إلى 74.33 دولارًا للبرميل و79.39 دولارًا للبرميل بالترتيب. ( investing )