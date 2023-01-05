الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

تطورات إمكانية إصدار عفو عام بالاردن

الخصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني إلى ملك البحرين

انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية 40 قرشا

الخدمات الطبية تؤكد حرصها على خدمة المصابين العسكريين

وزير اردني يحصل على جائزة أفضل وزير عربي - صورة

الإحصاءات تكشف نسبة البطالة في الأردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية شرق القدس

توقيع 7 اتفاقيات وتفاهمات بين الأردن والبحرين

الغذاء والدواء تطلق بوابة صحح معلوماتك

 
الخميس، 05-01-2023 04:52 م

التوظيف والبطالة في أمريكا يتسببان بحركة قوية للدولار والذهب

140-014111-thumbnail-cover-1_700x400


الوكيل الإخباري - صدرت بيانات التوظيف الأولي الأمريكية منذ لحظات وجاءت البيانات المنتظرة في ظل حالة من الترقب لوضع سوق العمل بعد توقعات البنك الفيدرالي بتزايد البطالة وتراجع سوق العمل خلال هذا العام.

اضافة اعلان


وسجلت بيانات ADP عن إضافة السوق الأمريكي لـ 235 ألف وظيفة في حين توقع الخبراء زيادة 150 ألف وظيفة فقط، وهو مؤشر إيجابي لحالة سوق العمل في أمريكي، ويراه البعض مؤشرًا لبيانات التوظيف الرئيسية.


وصدرت بيانات البطالة وجاءت أفضل من التوقعات حيث تلقى الاقتصاد 204 ألف طلب إعانة بطالة فيما توقع الخبراء أن يصل العدد إلى 225 ألف طلب إعانة بطالة.

 

ويرتفع مؤشر الدولار الآن بـ 0.35% ليسجل 104.395 مقابل سلة من العملات الأجنبية. 

فيما انخفض الذهب بـ 0.55% ليسجل 1849.4 دولارًا للأوقية في تصحيح سلبي بعد صعوده القوي أمس الأربعاء.

وشهدت أسعار النفط تصحيحا إيجابيا بعد هبوطها العنيف بـ 5%، لتسجل صعودًا بـ 1.9% لعقود خام النفط ونفط برنت ليصل سعرهما إلى 74.33 دولارًا للبرميل و79.39 دولارًا للبرميل بالترتيب. ( investing )

إقرأ ايضا
12023495845457701300

انخفاض أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية 40 قرشا

يصييصي

مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تهبط بمؤشرات أسواق الخليج

LYNXNPEC3L0HO_L

الذهب في مصر يواصل ارتفاعاته

social-card2-1024x512

2023.. تحليلات اقتصادية تتوقع أن يقف العالم على شفير الركود الكبير

WhatsApp Image 2023-01-05 at 2.32.14 PM

السقاف تستعرض مزايا قانون البيئة الاستثمارية الجديد

558855

مجلة التايم تنشر المخاطر الـ 10 التي تتربص بالعالم في 2023 - تفاصيل

أخبار متعلقة
11

بسبب المخزونات الأميركية.. برنت يستقر عند 80 دولاراً

نفط8

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً

نفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم الاثنين

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

تراجع أسعار النفط عالميا

2068586-753133993

النفط يصعد عالمياً برغم المخاوف الاقتصادية

نفط2

أسعار النفط تستقر عالمياً اليوم