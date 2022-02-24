الجزائر في قلب معركة الطاقة بأوروبا

الوكيل الاخباري- تبدو الجزائر في قلب معركة الطاقة التي تخوضها أوروبا وروسيا، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، حيث تتجه أوروبا تدريجيا نحو الجزائر للتزود بما يلزمها وتعويض النقص الحاصل، وفق تقرير نشره موقع ”لوجورنال دولافريك“.



ويوضح التقرير، أن الغاز الذي يمثل ما يزيد قليلا عن 17% من طاقة العالم، يتم التحكم فيه بنسبة 70% من قبل 13 دولة، 5 منها أفريقية ـ الجزائر وليبيا ونيجيريا ومصر وغينيا الاستوائية ـ وعقدت هذه الدول المجتمعة تحت شعار منتدى الدول المصدرة للغاز قمتها السادسة في الدوحة من الأحد إلى الثلاثاء الماضيين.



ويشير إلى أنه من المصادفة أن اجتمعت أكبر قوى الغاز في العالم في نفس اللحظة التي تواجه فيها أوكرانيا أزمة خطيرة، وعشية اندلاع الحرب الروسية عليها، وبينما تبدأ الهيمنة الغربية في التعثر وظهور بوادر حرب باردة جديدة في الأفق.

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