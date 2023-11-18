السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

العيسوي يلتقى وفدًا من قرى النعيمات

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

دهس سيدة في شارع مكة

بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من القاهرة لسكان غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم

لماذا يماطل نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى؟

الإعلام الحكومي بغزة: اخلاء مجمع الشفاء قسراً جريمة حرب

مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

مديرية الأمن العام تُطلق 9 تحذيرات من المنخفض الجوي المتوقع

عاجل

مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

السبت، 18-11-2023 01:10 م

الجغبير: ارتفاع كلف الإنتاج يؤخر استغلال الفرص الكامنة لدى القطاع الصناعي

Aux8ByTSWV5lHLRn7QNp3ltXmKZP93Gt9mX6uo9P


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن ارتفاع كلف الإنتاج، يعد عاملا رئيسيا في تأخير استغلال الفرص التصديرية الكامنة لدى القطاع الصناعي.

اضافة اعلان


وقال المهندس الجغبير إن كلف الإنتاج بالصناعة المحلية تصل لنحو 25 % مقارنة عما هو موجود في دول منافسة للمملكة، الأمر الذي يعيق تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية وقدرتها على حجز مكان لها باسواق تصديرية غير تقليدية، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والتركز السلعي والجغرافي الواضح ما يؤدي لانحسار صادرات المنتجات المحلية ضمن مناطق جغرافية محدودة وبسلع معينة، إلى جانب ضعف التشبيك وعمليات التسويق والترويج بالاسواق التصديرية.


وبين أن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، 90 % منها تمتلكها منتجات الصناعة وهو ما أظهرته خارطة إمكانات التصدير التي هي إحدى آليات مركز التجارة الدولية لتقدير الفرص التصديرية التي يمكن استغلالها خلال سنوات مقبلة.

إقرأ ايضا
414141

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي تُرجح رفع المزيد من الفائدة الشهر المقبل

22122

النفط يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.. وبرنت يسجل عند 80.6 دولارا للبرميل

1049875905_0_132_1500_976_1920x0_80_0_0_47d75f45063d8d3a612b84386672b987

قفزة على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر الشراء

main_image65585543b67b9

صندوق النقد: الحرب على غزة تشكل صعوبات على اقتصاد الأردن ومصر ولبنان

1700227608197

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي

1700213086710

أسعار الذهب عالميا تستقر وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أخبار متعلقة
main_image65585543b67b9

صندوق النقد: الحرب على غزة تشكل صعوبات على اقتصاد الأردن ومصر ولبنان

ذهب خاص

في تسعيرة ثانية .. أسعار الذهب تقفز محلياً

8202329144633830610731

الأردن استورد 1.276 مليون جهاز خلوي بقيمة 111.6 مليون دينار في 9 أشهر

إنتاج-الهيدروجين-الأخضر

وزارة الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

7

تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 8 أشهر

252525

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.21% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي