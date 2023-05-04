الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن دعم الصناعة المحلية يسهم بالتخفيف من البطالة، كون القطاع الصناعي هو الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة الأردنية.

اضافة اعلان



وأشار خلال لقاء عقد مساء أمس الأربعاء، بمقر غرفة صناعة عمان، للتعريف ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات الخاص بصندوق دعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، أن صندوق دعم الصناعة ببرامجه الأربعة، جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه.



وبحسب بيان لصناعة عمان اليوم الخميس، بين الجغبير، أن صندوق دعم الصناعة أكثر شمولا من البرامج السابقة، وسيقدم الدعم للشركات الصناعية على شكل منح وليس قروض، كما يعكس التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته.



ودعا إلى تشكيل فريق عمل مشترك من غرف الصناعة والقائمين على الصندوق، لمساعدة الصناعيين في تعبئة طلبات الاستفادة من برامجه، معربا عن أمله أن يسهم الصندوق في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية، ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.