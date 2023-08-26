الحاج توفيق: انطلاقة جديدة لمجلس الأعمال الأردني -اليمني المشترك

الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، مع المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الدكتور طه أحمد المحبشي، آليات تفعيل أعمال ونشاط مجلس الأعمال المشترك، الذي تم تأسيسه عام 2002.

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وحسب بيان لتجارة الأردن، اليوم السبت، اتفق الطرفان، على أهمية إعادة إطلاق المجلس من جديد بعد تشكيل أعضائه من البلدين والبالغ عددهم 24 عضوا، مناصفة من الأردن واليمن.



وأكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر تجارة الأردن، أن علاقات البلدين متميزة على مختلف المستويات لذلك يستوجب إعادة بناء شكل جديد للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين.



ولفت إلى أن المجلس سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة المقبلة لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والعودة به لما كان عليه سابقا، من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.



وأشار إلى أن دعم اليمن الشقيق ومساعدته على تخطي الصعوبات التي تواجهه والنهوض من جديد، يعتبر واجبا قوميا عربيا، مؤكدا استعداد تجارة الأردن لبذل أي جهود تسهم في تهيئة كل السبل للدفع بعلاقات البلدين إلى الأمام، كون اليمن سوقا مهما وشريكا تجاريا مهما للأردن.



ولفت الحاج توفيق، إلى أن تشكيل الجانب الأردني من المجلس سيتم في وقت قريب وبما يمكن من إعادة إشهاره على هامش المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ستستضيفه الغرفة في الثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل.