الحاج توفيق يدعو لتكامل اقتصادي بين الأردن والسعودية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وجود أرضية خصبة وفرصة كبيرة لتكامل اقتصادي بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

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وقال الحاج توفيق عقب مشاركة وفد من غرفة تجارة الأردن بأعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة التي افتتحت بالعاصمة الرياض اول امس الاحد، ان القطاع الخاص الأردني يتطلع الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والوصول للوحدة الاقتصادية المشتركة.



وأضاف، إن ذلك يمكن أن يتحقق من التكامل بين الرؤيتين الاقتصاديتين للبلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما نحو إقامة شراكات صناعية وتجارية وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات تنعكس إيجابا على التنمية الشاملة.



وأكد أن الأرضية والظروف وعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين قيادتي البلدين قائمة وهي ركائز مهمة لبناء مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين الأردن والسعودية في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مؤكدا أن العلاقات الأردنية السعودية تعتبر مثالا يحتذى للتعاون العربي بمختلف المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك.



وأوضح الحاج توفيق أن الظروف والصعوبات الاقتصادية العالمية الحالية لا تستدعي الانتظار، وتتطلب اتخاذ الخطوات المناسبة والعاجلة وتجاوز التحديات والمعيقات لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.



وأشار إلى أن الأردن مثل السعودية، يملك اليوم رؤية اقتصادية واضحة يمكن من خلالها بناء علاقات تجارية واستثمارية وقاعدة صناعية مشتركة من خلال استغلال الفرص المتوفرة بقطاعات حيوية وذات ميزة تنافسية وباتت حاجة ضرورية للعالم سيما الصناعات الغذائية والزراعة والتعدين.



وأضاف، إن اجتماعات اللجنة المشتركة التي ترأسها عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، كانت ناجحة وهناك توافقات وتطابق بوجهات النظر واهتمام كبير للمضي بعلاقات المملكة والشقيقة السعودية الاقتصادية الى آفاق واسعة تلبي طموحات قيادتي البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

