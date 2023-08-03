مؤسسة التمويل الدولية تعلن عن تحويل مكتبها في عمّان إلى مركز إقليمي

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تحويل مكتبها في عمّان إلى مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، موضحة أن هذا التوسع يستهدف إلى المساعدة في تعزيز الدور الاستراتيجي للأردن في المنطقة.

اضافة اعلان



وأضافت المؤسسة أن التوسع يهدف أيضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة - لا سيما المشروعات التي تتصدى لتغير المناخ وشح المياه، وتشجع الشمول المالي، وتدعم بيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن.



وأعلن عن هذا التوسع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان التي تشغل منصب المحافظ بالبنك الدولي.



وهذا الإعلان علامة رئيسية فارقة في التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الأردن ورؤيته الجديدة الطموحة لتحديث الاقتصاد ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 82 مليار دولار في عام 2033، فضلا عن اجتذاب استثمارات بقيمة 42 مليار دولار، وخلق مليون فرصة عمل جديدة.



ويخدم هذا المركز الإقليمي 15 بلدا، وهو مقر المدير الإقليمي للمؤسسة، والعديد من مديرين قطاعات الصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية.