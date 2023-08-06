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الأحد، 06-08-2023 09:27 ص

252 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر في 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - وصل حجم التجارة البينية بين الأردن ومصر خلال خمسة أشهر الأولى من العام الحالي إلى ما يقارب 252 مليون دينار.اضافة اعلان


وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية إلى مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، لتصل إلى قرابة 45 مليون دينار، مقابل نحو 66 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت قيمة مستوردات المملكة من مصر حتى نهاية أيار الماضي لتبلغ نحو 207 ملايين دينار، مقارنة مع 236 مليون دينار للعام الماضي.

وفقا للبيانات، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع مصر حتى نهاية شهر أيار الماضي من هذا العام، ليصل إلى 162 مليون دينار، مقارنة مع 170 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

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