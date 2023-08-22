رجال أعمال أردنيون يزورون قطر لبحث تعزيز الاستثمارات بين البلدين

الوكيل الإخباري - يزور العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، عدد من رجال الأعمال الأردنيين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادين بين الأردن وقطر.

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وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن السابق رائد حمادة أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط المملكة مع دولة قطر.



وأشار حمادة الذي سيزور قطر ضمن وفد من رجال أعمال أردنيين بدعوة من أحد المستثمرين من الجالية الأردنية الذي يمتلك مشاريع بقطاعات سياحية وخدمية متنوعة في قطر سمير أبو ارشيد إلى وجود مجالات واسعة وأرضية خصبة لبناء تكامل اقتصادي بين الأردن وقطر في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



وتأتي الزيارة للاطلاع على واقع الفرص الاستثمارية المتاحة والسعي إلى بناء شراكات تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



ويقع على القطاع الخاص في كلا البلدين مسؤولة كبيرة من أجل زيادة المبادلات التجارية وإقامة المشاريع المشتركة، مؤكداً أن فرص التعاون كبيرة وواسعة بالعديد من القطاعات الاقتصادية.









