الحرب الأوكرانية تمحو 5 ملايين سيارة من الإنتاج العالمي

الوكيل الاخباري-خفضت شركة الأبحاث S&P Global Mobility، المعروفة سابقاً باسم IHS Markit، تقديراتها المتعلقة بإنتاج السيارات لعامي 2022 و2023 بمقدار 2.6 مليون سيارة، وهو ما يشير إلى تراجع متوقع للإنتاج بنحو 5 ملايين سيارة خلال العامين عن مستويات إنتاج عام 2021، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



وتتوقع شركة أبحاث السوق أن تنتج شركات السيارات 81.6 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم هذا العام و88.5 مليون العام المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".



من جانبه، قال المدير التنفيذي لتوقعات الإنتاج العالمي في S&P Global Mobility، مارك فولثورب: "مخاطر تراجع الإنتاج هائلة، وفي أسوأ سيناريو للصناعة، سيكون الإنتاج أقل من التوقعات السابقة لكل عام بمقدار 4 ملايين سيارة".

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