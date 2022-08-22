الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً - أرقام

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن البنزين اوكتان 90، سجل سعراً عالمياً خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، وصل إلى 907.2 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5%.

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وبينت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، اليوم الاثنين، أن بنزين اوكتان 95، سجل سعراً عالمياً وصل إلى 946.6 دولار للطن بنسبة ارتفاع بلغت 0.9%.



وعن الديزل، أكدت الوزارة أن سعره ارتفع عالمياً ليصل إلى 1009 دولار للطن، بنسبة وصلت إلى 5.1%، كما ارتفع سعر الكاز عالمياً ليصل إلى 1079.2 دولار للطن، بنسبة بلغت 5%.



وأشارت إلى أن سعر الغاز البترولي المسال انخفض عالمياً ليصل إلى 725 دولار للطن بنسبة 8.6% .







