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الإثنين، 25-07-2022 01:25 م

الحكومة: انخفاض اسعار المشتقات النفطية عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية عالمياً شهدت خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي انخفاضاً واضحاً. اضافة اعلان


وبينت الوزارة، في نشرتها الاسبوعية اليوم الاثنين، أن بنزين 90 سجل في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي، سعراً بلغ 931.9 دولار للطن مقارنة مع 945.4 دولار في الاسبوع الثاني، بانخفاض بلغ 1.4%.

وسجل بنزين اوكتان 95 سعراً بلغ 968.8 دولار للطن، مقابل 989.9 دولار في الاسبوع الثاني، وبنسبة انخفاض بلغت 2.1%، كما انخفض سعر الديزل من 1092.7 دولار للطن إلى 1047.9 دولار بنسبة انخفاض بلغت 4.1%، كما انخفض الكاز من 1125.6 دولار للطن إلى 1100.1 دولار بنسبة انخفاض بلغت 2.3%. 

وانخفض سعر الغاز البترولي المسال الشهر الحالي الى 725 دولار للطن مقارنة مع سعره في حزيران الماضي الذي بلغ 750 دولار بنسبة انخفاض 3.3%.

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