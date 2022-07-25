عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 2.3 % بتسعيرة اب

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم عقل إنه مع ارتفاع معدلات التضخم في الأردن إلى 5.2% مع نهاية حزيران، من المتوقع أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب المقبل بنسبة 2.35 % لكل مشتق.



وأضاف عقل لـ " الوكيل الإخباري" أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم رفع البنزين بنوعية 90/95 بمعدل 3 قروش لكل لتر، والديزل والكاز 5 قروش لكل لتر، مع الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

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وأشار إلى أنه بالرغم من الترقب العالمي لقرار البنك الفيدرالي الأمريكية حول أسعار الفائدة لترتفع من 75-100 نقطة أساس إلا أن النفط ما زال متذبذباً في السوق العالمي فوق 100 دولار، متوقعاً أن يسهم قرار رفع الفائدة بانخفاض الأسعار عالمياً .