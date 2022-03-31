الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

خطة من غوغل لمنع العنف المنزلي

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

الخميس، 31-03-2022 11:21 ص

الحكومة الروسية تتجاوز عقوبات غربية من خلال آلية جديدة

624551fa42360415f96cc8a2


الوكيل الإخباري - سمحت الحكومة الروسية بالاستيراد الموازي لمجموعة معينة من المنتجات والسلع، والحديث يجري عن السماح باستيراد منتجات عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

اضافة اعلان

 

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع حكومي عقد أمس، عن توقيع وثيقة حول السماح باستيراد بضائع عبر دول ثالثة، دون موافقة مالك العلامة التجارية أو الشركة المصنعة.

وأشار ميشوستين إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو تلبية الطلب على سلع لديها حماية الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه في السابق لم يكن يسمح ببيع منتجات في روسيا دون إذن صاحب حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف رئيس الحكومة الروسية، أن وزارة التجارة والصناعة الروسية ستقوم بنشر قائمة بالمنتجات التي يشملها القرار الجديد.

ويرى خبراء أن الحكومة الروسية من خلال هذه الخطوة تعتزم تجاوز العقوبات الغربية التي فرضت على البلاد ومكافحة حدوث نقص في سلع أجنبية تحظى بشعبية في روسيا.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
62457cc64236041b8a50b646

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

6245848e4c59b74d46246371

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

6245868a4236041b8a50b651

الكرملين: آليات الانتقال إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل ستعلن قريبا

1646194717-1646194717-bfowp0pmbgq1-700x400

سعر خام عُمان يرتفع إلى 110.96 دولار للبرميل في مايو

images

مصر.. 331 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% في 10 أيام

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT (1)

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

أخبار متعلقة
103906853-GettyImages-467406840

وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل