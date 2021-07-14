الحكومة السورية تؤكد حرصها على دعم تنشيط العلاقات الاقتصادية مع الأردن

الوكيل الإخباري -

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بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي، علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.وبحسب صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية على فيسبوك الأربعاء، فقد استقبل البرازي في دمشق الكباريتي والذي أكد على دور رجال الأعمال وأعضاء غرف التجارة في تطوير وتفعيل تلك العلاقات وفتح آفاق جديدة لها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.وأكد البرازي خلال اللقاء حرص سورية على تقديم مختلف أشكال الرعاية والدعم لكل نشاط أو عمل يساهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، ويخدم مصلحة الشعبين الأردني والسوري.وشدد على أهمية استمرار التواصل واللقاءات بين رجال الأعمال وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين، وإقامة مشاريع وببرامج اقتصادية تساهم في زيادة التبادل التجاري وتغطية احتياجات أسواق البلدين من مختلف السلع والمواد والمنتجات الوطنية.وقال إن هناك 600 شركة سورية لها شركاء من رجال أعمال أردنيين.كما أكد الكباريتي حرص رجال الأعمال الأردنيين على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية ورغبتهم في إقامة مشاريع استثمارية، وتنشيط وتفعيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.وتركز الحديث خلال اللقاء حول أهمية تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع والسلع بين الجانبين الأردني والسوري وتخفيض أجور الشحن وتنشيط المنطقة الأردنية السورية الحرة وإعطاء المرونة في تفريغ البضائع.