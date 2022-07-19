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الثلاثاء، 19-07-2022 04:02 م

تقرير اقتصادي: النحاس سيكون البديل الأقرب لإنتاج الطاقة بدلاً من النفط في العالم

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - افردت "مؤسسة غلوبل للتصنيف الائتماني" تقريرها الأخير للحديث عن آفاق استغلال النحاس كونه البديل الأقرب "لانتقال الطاقة" في العالم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز المولد للكهرباء. 

التقرير المُطول، الذي ترجمه واطلع عليه "الوكيل الإخباري" بيّن أن الطلب العالمي على النحاس من المرجح أن يتضاعف بحلول عام 2035 بسبب زيادة الكهرباء والانتقال إلى توليد الطاقة النظيفة .

ورجح التقرير، أن ارتفاع الطلب على النحاس سيكون بسبب الانتقال إلى السيارات الكهربائية والكهرباء المتجددة والحاجة إلى زيادة البنية التحتية للكهرباء في جميع أنحاء العالم.

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واكد انه سيتم طلب كميات غير مسبوقة من النحاس على مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة، منوها الى إن فهم هذا الطلب غير المسبوق ضروري لمواجهة التحدي المقبل.


وشجعت الأسعار المرتفعة شركات التعدين على زيادة ميزانيات الاستكشاف الخاصة بها - مما يدعم ميزانيات التنقيب الأولية عن موارد النحاس العالمية لتصل إلى 1.17 مليار دولار على أساس سنوي.


ووجهت اقتصادات الدول الكبرى الانتباه إلى مخاطر عجز إمدادات النحاس، مع وجود حاجة إلى مزيد من جهود أمن الطاقة لمنع النقص.

على المستوى المحلي قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة لـ "الوكيل الإخباري" إنّ نتائج أعمال استكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة تشير إلى احتمالية الوصول إلى احتياطي جيولوجي بكميات تتراوح ما بين 600 ألف طن إلى 1.5 مليون طن.

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