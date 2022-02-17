الحكومة تبحث زيادة التبادل التجاري مع مصر

الوكيل الإخباري - عقدت في عمّان، الخميس، اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية للدورة 29 للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط بحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين.

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وأكّد الشمالي متانة العلاقات التي تربط بين البلدين، والتي تعمقت بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث يتم العمل بأقصى الطاقات لأجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي الاطار الثلاثي الذي يضم العراق أيضا بما يخدم مصالح كافة الأطراف ويمكنها من تطوير اقتصادياتها.



وقال خلال الاجتماعات التي حضرها السفير المصري لدى الأردن محمد سمير: "من الضروري بذل المزيد من الجهود والسعي المتواصل للخروج بآليات جديدة والخروج عن الاطار التقليدي بما يضمن زيادة التبادل التجاري وتسهيل التجارة البينية المشتركة.



وأكّد، أن "الجانب الأردني على أتم الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه معالجة الصعوبات التي تواجه الشركات التجارية في كلا البلدين وتقف عائقاً حيال ذلك".



وأضاف: "يأتي اجتماعنا اليوم استكمالاً لاجتماع اللجنة الفنية التي عقدت بين الجانبين عبر تقنية الاتصال المرئي مطلع الأسبوع الحالي برئاسة الأميـن العـام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ومستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي الإفريقي رئيس الجانب المصري طارق الشعراوي".



وقال الشمالي، إنّ ما تم بحثه خلال اجتماع اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد ومجالات الطاقة والنقل والدواء والزراعة وغيرها من المجالات وما تم التوصل إليه من صيغ نهائية سترفع الى أعمال الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة في 21 شباط/فبراير 2022، سيكون له بالغ الأثر في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا وستسهم إن شاء الله تعالى في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية إلى المستوى الذي نطمح إليه في ضوء عمق علاقاتنا.



وأشار، الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر الأولى من العام الماضي بلغ 812 مليون دولار حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%.

وتابع الشمالي، نتطلع إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة من هذه الأرقام بما ينسجم والعلاقات الطيبة التي تربط بلدينا وبما يضمن عدم تراجعها ووضع أسس فعالة وأطر حديثة وفعالة تكفل تنمية عملية تطوير التبادل التجاري والنهوض به وتسهيل انسياب السلع دون قيود أو صعوبات بما ينسجم والعلاقات الطيبة التي تربط بلدينا والوقوف معا لمواجهة التحديات على الساحة دولية.



وشكر الشمالي اللجنة الفنية والسفيرين المصري لدى الأردن والأردني لدى مصر على الجهود التي بذلت لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وقالت الوزيرة المصرية، إنّ بلادها حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها، حيث يتم العمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجانب الأردني لأجل معالجة الصعوبات التي تواجه التجارة البينية والعمل لتحفيز الاستثمارات وإقامة المشاريع التي تخدم البلدين.



وأضافت، أن هنالك مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي بشكل ثنائي وفي اطار التعاون الثلاثي، مشيرة إلى أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستعقد في القاهرة الأسبوع المقبل حيث تعد اللجنة من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظاما وفعالية لتعزيز العلاقات الثنائية .



وقال: المشاط أن لجنة المتابعة خرجت بآليات تنفيذية لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وستكون لها أثار واضحة خلال الفترة المقبلة.



الأمين العام لوزارة الصناعة/رئيس الجانب الأردني لاجتماعات اللجنة الفنية للجنة المتابعة الوزارية للدورة (29) للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة دانا الزعبي، قالت، إنّ اللجنة الفنية أنهت أعمالها وتوصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات العملية بعد تقييم حصيلة التعاون الثنائي وسبل تذليل الصعوبات لمعالجة مختلف المواضيع التي كانت مدرجة على جدول عمال تلك الدورة.