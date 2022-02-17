عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

الوكيل الإخباري - طالب الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل الحكومة بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لمدة 6 شهور، وذلك تعقيباً على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الخميس، استمرار تثبيت الاسعار للشهرين الحالي والمقبل.



وقال عقل، في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن تثبيت أسعار المحروقات لمدة 6 شهور سيسهم بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيراً في الوقت ذاته إلى اأن الحكومة ستتحمل ما يقارب 20 مليون دينار فروق أسعار المحروقات.



وأضاف عقل أن كل التوقعات تشير إلى أن أسعار النفط عالمياً لن تنخفض عن 90 دولار للبرميل، موضحاً أن ذلك بسبب كميات العجز في الإنتاج العالمي التي تصل إلى 900 ألف برميل يومياً.



ووفقا لأسعار النفط اليوم الخميس وصل سعر خام برنت إلى 93.27 دولار للبرميل.

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وتاليا أسعار المحروقات المعمول بها في الأردن الشهر الحالي:



