الدولار عند أعلى مستوى في 10 أشهر

الوكيل الإخباري -

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صعد الدولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، ليبقى اليورو والجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول .وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14% إلى 1.05575 دولارا، بعد وصوله لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.05555 دولارا في وقت سابق.ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3 % وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.ونزل الإسترليني 0.09 % إلى 1.2146 دولارا بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أشهر عند 1.2141 دولارا يوم أمس.