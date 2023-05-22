الإثنين 22-05-2023
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الإثنين، 22-05-2023 09:52 ص

الدولار يتراجع مع تعثر مفاوضات سقف الدين

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الوكيل الإخباري - واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم الاثنين بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وهبط الدولار 0.15 % إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 6  أيام متراجعا من أعلى مستوى في 6  أشهر.

فيما صعد اليورو 0.14 % إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة الماضي من أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعا مهما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لبحث رفع سقف الدين. ( الاقتصادية

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