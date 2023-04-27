الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 11:18 ص

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عام

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الوكيل الإخباري - حوم اليورو بالقرب من أعلى مستوى في عام مقابل الدولار يوم الخميس، إذ جاءت قوة الاقتصاد الأوروبي متناقضة مع مخاطر انتشار الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة ومواجهة تتعلق بسقف الديون والركود المحتمل هناك.اضافة اعلان


وكافح الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر للبقاء فوق مستوى 66 سنتا الرئيسي.

واستقر الين فيما بدأ بنك اليابان المركزي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، وهو الأول في عهد محافظه الجديد كازو أويدا.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.05 % إلى 1.10415 دولار، متجهة من جديد نحو الذروة المسجلة الليلة الماضية عند 1.1096 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نيسان من العام الماضي.

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