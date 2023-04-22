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السبت، 22-04-2023 10:03 م

رسمياً .. روسيا تُعلن التخلي عن الدولار واليورو في معاملاتها المالية

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الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن روسيا ستتحول إلى التعاملات بالعملة الوطنية مقابل مصادر الطاقة.

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وقال إن الروبل الروسي واليوان الصيني عملتان مطلوبتان، وإن بلاده تعتزم التخلي عن اليورو والدولار خلال المعاملات.


وصرح نوفاك عبر قناة “روسيا 1”: “لقد تغير النهج كثيرًا من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو. مع الأخذ في الاعتبار المشاكل الحالية خلال التسويات بهذه العملات، نحن ننتقل فعليًا إلى العملات الوطنية فقط، واليوان والروبل عملتان مطلوبتان”.


وأضاف نوفاك: “هذا النهج سيتواصل، زملاؤنا يتعاملون في الصين باليوان مقابل الغاز بالفعل. كما تجري المعاملات بالروبل أيضاً. سنواصل تحسين المعاملات المتبادلة بالعملات الوطنية". وكالات 



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