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الثلاثاء، 03-01-2023 09:05 ص

الدولار يرتفع عالمياً مع أولى جلسات التداول

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار في أولى جلسات التداول في العام الجديد اليوم الثلاثاء، مبتعدا عن أدنى مستوى وصل له أخيرا مقابل سلة من العملات الكبرى.

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وجاء هذا الارتفاع بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع مراهنة الأسواق، على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي قريبا سياسة التشديد النقدي بينما ظلت معنويات المستثمرين في حالة هشة.


وكانت التداولات في أولى جلسات العام محدودة مع استمرار العطلة في عديد من الدول، ومن بينها مراكز تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان.


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الكبرى 0.16 % .


وهبط اليورو بنحو 3 نقطة مئوية وسجل 1.0680 دولار لكنه لم يبتعد كثيرا بعد عن أعلى مستوى منذ حزيران العام الماضي.


وأسهمت سياسة التشديد النقدي التي تبناها المركزي الأمريكي في صعود الدولار 8 % لعام 2022 في أكبر قفزة سنوية منذ 2015. ( الاقتصادية

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