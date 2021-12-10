الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 03:45 م

الدولار يرتفع عالمياً

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الوكيل الاخباري - ارتفع الدولار الأميركي أمام أغلب العملات الرئيسية العالمية, خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل الترقب في الأسواق لبيانات التضخم بالولايات المتحدة , بحسب وول ستريت جورنال .

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ويتواصل تقييم الأسواق لتأثير المتحور "أوميكرون"، فقد كشفت دراسة حديثة عن أن "أوميكرون" أسرع انتشارا بمعدل 4.2 مرة مقارنة بسلالة "دلتا"مما يؤثر على حركة الأسواق والتجارة والنقل ومعدل استهلاك النفط وجميعها مرتبطة بالدولار .


من ناحية أخرى، فقد ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.1 نقطة.

بترا

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