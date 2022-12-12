الدولار يرتفع مع استمرار الضغوط التضخمية بأميركا

الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار خلال تعاملات الاثنين بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

اضافة اعلان



وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 في المئة في نوفمبر و7.4 في المئة على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2 في المئة و 7.2 في المئة بالترتيب.



وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.34 في المئة إلى 0.6773 دولار.



وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1 في المئة إلى 1.0520 دولار.

سكاي نيوز