الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

وزارات تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

تنظيم النقل البري: رفع قيمة الدعم المُقدم لمشغلي وسائط النقل 125% خلال أيام

اصطدام مركبة في سور نفق الجمرك صباح اليوم

الدولار يرتفع مع استمرار الضغوط التضخمية بأميركا

ارتفاع سعر البندورة في السوق المركزي اليوم

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن فرصة عمل

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

لجنة التعليم النيابية تناقش التعديلات المقترحة على نظام الثانوية العامة اليوم

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

 
الإثنين، 12-12-2022 07:46 ص

الدولار يرتفع مع استمرار الضغوط التضخمية بأميركا

دولارات 2


الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار خلال تعاملات الاثنين بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 في المئة في نوفمبر و7.4 في المئة على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2 في المئة و 7.2 في المئة بالترتيب.


وتراجع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بينما انخفض الدولار الأسترالي 0.34 في المئة إلى 0.6773 دولار.


وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1 في المئة إلى 1.0520 دولار.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
6395f4c14236047d3f436813

أنقرة: ناقلة النفط الروسية الوحيدة تدخل مضيق البوسفور يوم غد الاثنين

1657287383610

لماذا بقيت أسعار النفط عالمياً مرتفعة معظم عام 2022 ؟

ااااا

بهدف تحسين الأجور.. الإضرابات قد تصل للمركزي الأوروبي

1-507-730x438

قرض بقيمة 507 ملايين يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن

اا

الاقتصاد السعودي ينمو 8.8% في الربع الثالث

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

أخبار متعلقة
نفط8

انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار عالميا

63809e757e8d0

الدولار يتجه لتكبد خسارة أسبوعية

LYNXMPED180L9_L

الذهب يستعيد بريقه عالمياً ويرتفع أكثر من 6 دولارات

637c678ed9556

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ععع

النفط يهبط بقوة للأسبوع الثاني

2016-08-11t213048z_1_lynxnpec7a1gk_rtroptp_3_dollars-rates-ab6_395441

العملة الخضراء تستقر وسط مؤشرات متضاربة من الاقتصاد الأميركي