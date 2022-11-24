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الخميس، 24-11-2022 11:58 ص

الذهب يستعيد بريقه عالمياً ويرتفع أكثر من 6 دولارات

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الوكيل الإخباري - استعاد الذهب بريقه عالمياً، اليوم الخميس، حيث قفزت العقود الآجلة بأكثر من 13 دولار للاوقية خلال تعاملات العقود الآجلة وصولا إلى مستويات قرب الـ 1758 دولار للأوقية.

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وارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بأكثر من 6 دولارات وصولا إلى مستويات 1757 دولار للاوقية بزيادة 0.2% بينما انهت تعاملات أمس الأربعاء بزيادة 0.65%.


وسقط مؤشر الدولار الرئيسي خلال تعاملات اليوم الخميس في حدود 0.3% نزولا إلى مستويات 105.63 نقطة بعد تأكيدات مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي الأخيرة بشأن عزمهم تهدئة وتيرة التشديد في اسعار الفائدة. ( investing )

 


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