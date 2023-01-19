الذهب عالمياً يبرق مع تقييم إبطاء رفع الفائدة الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب الخميس، إذ يقيّم المستثمرون فرص إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين أدى صعود الدولار لكبح مكاسب المعدن الأصفر.

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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.01 دولار للأوقية (الأونصة). لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1% إلى 1906.00 دولار.



وأشار بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم سيدعمون المضي قدما في رفع أسعار الفائدة، في حين قال باتريك هاركر رئيس المجلس في فيلادلفيا ولوري لوجان نظيرته في دالاس إنهما يدعمان وتيرة أبطأ للتشديد النقدي.



ويتوقع معظم المتعاملين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 31 كانون الثاني والأول من شباط. وكالات