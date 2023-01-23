ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في بداية التعامل بالأسواق الآسيوية يوم الاثنين مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.وارتفع سعر الذهب 0.1 % إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة).ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا.وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العامة يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد. ( وكالات )