الإثنين 23-01-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الأزرق تطلق منصة الكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين

التأمينات السعودية توضح إجراءات تسجيل أجور العاملين غير السعوديين

أردوغان يبحث مع الحكومة التركية إجراءات انضمام السويد إلى الناتو

التربية: منحتان لبناء 60 مدرسة في الأردن

إصابة 12 شخصاً بالاختناق بسبب تسرب غاز من المدافئ بحوادث منفصلة

الصفدي: أبناء وزراء ونواب حاليين لم ينجحوا بوظائف الملحقين الدبلوماسيين

السعودية.. تكليف 34 امرأة في مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين- أسماء

الأمانة: رفع عدد اعتراضات السير إلكترونيا إلى 800 موعد يومي و 16 ألف طلب تقدم خلال يومين

وزارة الخارجية: توجه لافتتاح قنصلية عامة للأردن في اسطنبول

تخفيضات وعروض على أكثر من 200 سلعة في الاستهلاكية المدنية

 
الإثنين، 23-01-2023 08:54 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

LYNXMPEJ0M02A_L


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً في بداية التعامل بالأسواق الآسيوية يوم الاثنين مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وارتفع سعر الذهب 0.1 %  إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا.
وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العامة يومي 31 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد. ( وكالات )

إقرأ ايضا
12023229953970274687

أسعار الذهب الاثنين في الأردن

887788

الدولار يهبط ويقترب من أدنى مستوى له منذ 8 أشهر

225256

عطلة رأس السنة القمرية تخفض أسعار النفط عالمياً

shipping_2_800x533_L_1412606314

للمرة الثانية في أسبوع .. تعليق الملاحة في مضيق البسفور

اااا

القطاع الصناعي يبحث في المدينة المنورة زيادة التعاون والتبادل التجاري

n1

ارتفاع التضخم في الكويت 3.15% خلال 2022

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ0F03X_L

الذهب يستقر عالمياً مع توقع إبطاء وتيرة رفع الفائدة

465612

أسعار الذهب عالمياً في أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر

000_1VZ0VJ

أسعار الذهب تنتعش عالمياً

غغغغغ

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً 9% خلال الربع الرابع من 2022

تتتت

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ببب

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب المؤشرات الجديدة